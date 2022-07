"Je potěšitelné, že jsme dokázali udělat dobrý výsledek. Já jsem se spíš díval na hru, i ta měla své parametry. Byl to dobrý výkon, měl úroveň. Mohli jsme dát více gólů, mohlo to skončit třeba 8:3. Vždy to může být lepší, ale je vidět, že mužstvo se po přípravě dostává do slušného herního rozpoložení. Vždy vám prospěje, když vyhrajete generálku," řekl klubové televizi královéhradecký trenér Miroslav Koubek.