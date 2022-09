Haaland boří ligové rekordy. Je nezastavitelný, bez trofejí ale šťastný nebude, přemítá Guardiola

Běžela teprve 38. minuta středečního duelu Manchesteru City s Nottinghamem Forest a stadionem už potřetí znělo jméno Erlinga Haalanda. Hattrickem ještě v první půli nasměroval svůj tým ke konečnému triumfu 6:0.

„Chce vyhrávat tituly. Nebyl by šťastný, kdyby lámal rekordy, ale nezískával trofeje," uvedl po utkání lodivod střídačky Citizens Pep Guardiola. „Dokazuje to, co v Německu. První kontakt s míčem, první gól. Máme útočníky s neuvěřitelným čichem na góly," připomněl kouč, že Haaland přišel v létě do Anglie z Borussie Dortmund za v přepočtu 1,8 miliardy Kč.

„Důvodem, proč se vždy snažíme hrát dobře, je dát našim útočníkům šanci se prosadit. Pak jsou nezastavitelní," dodal spokojeně kouč.

Ve společnosti Drogby, Rooneyho nebo Henryho

Norského blonďatého obra zastihl úvod nového ročníku v opravdu fantastické formě. Ve svých prvních pěti kolech se prosadil hned devětkrát a jak upozorňují anglická média, jde o nový rekord Premier League. Dosavadní maximum s osmi zásahy drželi legenda Newcastlu Mick Quinn a argentinská ikona City Sergio Aguero.

Právě na historicky nejlepšího klubového střelce Aguera má Haaland navázat. „Sergio je legenda. To, co pro nás dokázal, je úžasné. Ale Erling má podobný talent," porovnával Guardiola.

Foto: Craig Brough, Reuters Erling Braut Haaland předvedl další parádní výkonFoto : Craig Brough, Reuters

Jenže tím seznam Haalandových rekordů nekončí. Před jeho středečním vystoupením se žádnému hráči nepovedlo vstřelit dva hattricky dříve než ve svých prvních 21 utkáních. Jenže Nor se třikrát prosadil i ve čtvrtém kole proti Crystal Palace, takže i tuto statistiku si dokázal podmanit.

„Snažím se klukům co nejvíce naslouchat. Jsou to úžasní fotbalisté, bez nich bych góly dávat nemohl. Jde o to najít správnou chemii a naslouchal Pepovi," zhodnotil Haaland své dosavadní působení v Premier League.

A aby rekordů nebylo málo, dva hattricky ve dvou po sobě jdoucích utkáních vstřelili před Haalandem v historii soutěže pouze Les Ferdinand, Ian Wright, Thierry Henry, Didier Drogba, Wayne Rooney a Harry Kane (dvakrát). Třikrát se to nepovedlo nikomu. Nor bude tedy v sobotu na hřišti Aston Villy usilovat o další nesmazatelný zápis do dějin nejlepší ligy světa.

Parťák Álvarez? Výjimečný kluk

Zdá se, že Haalandovi bude v útoku dělat parťáka nejčastěji další předsezónní posila – 22letý Argentinec Julián Álvarez. Ten se pod středeční vysokou výhru podepsal dvěma brankami.

„Naši skauti v Jižní Americe mi už před rokem a půl říkali, že tenhle kluk je výjimečný," libuje si Gaurdioala. „Erling je naše první volba na hrot, ale v zápasech, kde týmy brání hluboko, je důležité mít dva kluky s neuvěřitelným čichem na góly," vyzdvihuje význam obou forvardů.