West Ham nastoupil s Coufalem a Součkem v základní sestavě a oba čeští reprezentanti měli velký podíl na vyrovnávací brance. Spurs šli do vedení v prvním poločase, při rychlém protiútoku se Kane dostal až do vápna a jeho finální přihrávku si srazil do vlastní brány stoper domácích Kehrer.