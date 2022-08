Haaland stíhá tátu, pro City může být posledním dílkem k triumfu v Lize mistrů

Citizens prohrávali po prvním poločase s Crystal Palace o dvě branky, osm minut po pauze snížil Bernando Silva a od 62. do 81. minuty úřadoval fantom Haaland. Třemi góly zarazil rodící se překvapení. „Úžasný pocit vstřelit hattrick," lebedil si blonďatý bombarďák, jenž vstřelil už třináctý hattrick v profesionální kariéře.

Dvaadvacetiletý borec, jenž do Manchesteru přišel v létě z Dortmundu, je mimořádně efektivní. Míč na noze moc nemá, musí přetrpět i delší pasáže bez doteku s ním. Když se k němu ale balon dostane, je neuvěřitelně nebezpečný. „I když nemá míč, je pořád ve hře," zmínil Guardiola.

Haaland zvedá sílu City, dodává nové možnosti. „Mohl by dát třicet nebo i čtyřicet gólů za sezonu. Bude mít hodně šancí, myslím, že se mu to povede. City hráli dlouho bez typického ústředního útočníka. Není pochyb o tom, že je posledním dílkem do skládačky, aby City konečně ovládli Ligu mistrů," prohlásil pro BBC bývalý anglický kanonýr Alan Shearer.