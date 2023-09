Hapal po vydřeném postupu: Musím být velice kritický. Zraněný Almási? Snad to nebude na dlouho

Každopádně. Nehráli jsme vůbec dobře, musím být vůči nám velice kritický. Zápas se pro nás vyvíjel dobře, vedli jsme, soupeř dostal červenou kartu, přesto jsme ho nedohráli v klidu. Už v první půli měl soupeř dvě gólové šance, naštěstí nás nepotrestal, podržel nás Markýz (brankář Jakub Markovič), podruhé to zachraňoval snad Frýďa (Michal Frydrych) na lajně. To pro nás byly kritické situace. Přijeli jsme si pro postup, který máme, v poslední minutě nastavení se nám gól podařilo vstřelit, ale určitě to nebylo podle našich představ.