Pražská Slavia po děsivém ligovém derby pohár zvládla. Byl to balzám na duši, liboval si Tecl

„Bylo to nádherné, fantastické. Oproti derby se Spartou balzám na duši. Oslava fotbalu,“ pochvaloval si kapitán Pražanů Stanislav Tecl. „Zápas měl skvělou kulisu, jeho úroveň i návštěva byla ligová. Vážíme si toho, jak se k nám lidi tady chovali. A jsme také rádi, že jsme to zvládli výsledkově i herně,“ mínil asistent lodivoda pražské Slavie Jaroslav Köstl.

„Myslím, že jsme to celkem kontrolovali. Mnozí z nás se mohli ukázat po delší době. Bojovali jsme o místo v základní sestavě i na lavičce a podle toho to vypadalo,“ podotkl Tecl, který nastoupil na podzim vůbec poprvé.

„Proti tak kvalitnímu soupeři jsme to měli těžké. I proto jsme se dopředu moc nedostávali. Neměli jsme na to odvahu, ani sílu. Odehráli jsme to však se ctí a přijatelným výsledkem. Je jen škoda, že nám tam ten jeden gól nepadl. Byla by to třešnička na dortu,“ řekl domácí trenér Bronislav Červenka s tím, že byl asi jediným, kdo si skvělý duel neužil, jak by se slušelo. „Celou dobu jsem přemýšlel o utkání s Vlašimí, které tady hrajeme v rámci druhé ligy v sobotu. Je pro nás extrémně důležité, klíčové,“ vysvětlil.