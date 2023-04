Hejkal zvládl i druhý záskok a Hradec utnul černou sérii. Měli bychom přitlačit, zavelel Koubkův asistent

Boleslav byla pro Hradec půl roku zakletá. Černobílý tým v exilu od loňského října prohrál s Pardubicemi, Slováckem, Bohemians, Boleslaví, Jabloncem i Spartou. Na sedmý pokus to vyšlo, i díky povedené první půli. Hradec si proti Budějovicím vystřelil dvougólový náskok –⁠ a nemuselo zůstat jen u něj.

„Věděli jsme, o co se hraje, a podle toho jsme do zápasu vstoupili. Takový start jsme dlouho neměli, do páté minuty jsme si vytvořili tři nebo čtyři brankové příležitosti. Bohužel se ve vápně ještě nechováme jako dospělí, měli bychom tam víc přitlačit," zdůraznil Hejkal.

KONEC | Budějovice porážíme 2:1!👏 Černá šňůra z Boleslavi je tak u konce a my máme tři neskutečně cenné body!🤩 pic.twitter.com/FoQNz0sNdP — FC Hradec Králové (@FCHradec) April 16, 2023

První půli Hradec zvládl v pohodě, ale po pauze začal mít trable. Brankář Pavol Bajza vytěsnil střelu Quadriho Adedirana na břevno a kontaktní gól Lukáše Čmelíka padl z pohledu Budějovic pozdě. „Škoda, že přišla přestávka. Kdyby se hrálo 90 minut v kuse, zvládli bychom utkání bez větších problémů. Budějovice o pauze musely něco udělat a změnit," připustil Hejkal.

„Věděli jsme, že Dynamo je velice silné na míči, což se potvrdilo. Stopeři Havel s Králikem začali vyjíždět a k tomu si přičtěte velmi silné hráče na míči jako Hellebranda nebo Horu, začalo nám to dělat problémy. Budějovice věděly, že máme trable s náběhovostí, díky tomu nás porazily v poháru, a projevilo se to i teď ve druhé půli. Ustáli jsme to se štěstím," vyprávěl Hejkal.

Jeho tým navázal na vítězství v Brně a podruhé za sebou vyhrál 2:1. Personálním trablům navzdory. Marodí nejen kouč Koubek, o němž se v kuloárech spekuluje, že po sezoně v Hradci skončí, ale i třeba obránci Čihák se Ševčíkem. „Navíc Leibl trénoval jen den před zápasem a celé utkání by nevydržel. Chtěli bychom defenzivu vyztužit, ovšem místo toho to řešíme ofenzivními hráči, proti Budějovicím střídali útočníci Trusa nebo Dvořák. A stopera hrál obvyklý záložník Smrž," líčil Hejkal. „Ale nevadí, všechno zlé je pro něco dobré."