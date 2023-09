Hrůzný zážitek mladého sudího v pražském fotbale: Nadávky, napadení a předčasný konec

Zápas prvního kola pražské 3. třídy mezi TJ Sokol Bílá Hora B a Březiněvsí B se nakonec ani nedohrál. Jeden z hráčů hostujícího celku dokázal sice vsítit hattrick, ale to bohužel není to, co si všichni přítomní ze zápasu budou pamatovat nejdéle. Tím je bohužel exces téměř čtyřicetiletého barda Březiněvsi Petra Nepraše.

Nadávky do čůráků a napadení 18letýho kluka Trest? Distanc do ledna a pokuta 10K. Jelikož si tohle dovolí na skoro dítě, považuji délku distancu za směšnou. Ale přece to nebudeme šířit a kazit tím pověst PETRA NEPRAŠE r.n. 1985, či zveřejňovat jeho tvář a žádat o RT ⚽️komunitu. pic.twitter.com/uL1LIhUqyp

Nutno podotknout, že sudímu je 18 let a je o tolik let mladší, že by mohl být klidně synem vyloučeného. Z celého incidentu byl pochopitelně rozrušen. Verdikt disciplinární komise? Ta hráči udělila pokutu ve výši 10 000 Kč a stopku do 31.1.2024, což reálně znamená stopku do konce podzimu, protože nižší soutěže se rozjíždí až v pozdějších měsících.