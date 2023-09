Vystupování z FAČR mě netěší, říká Fousek po skandálu s Patákem

Sudí Paták, známý pod přezdívkou Řezník z Horní Břízy, po utkání a zahájení disciplinárního řízení s jeho osobou vystoupil z FAČR a asociace na něj tedy do případného obnovení členství nemůže. Podobně tomu bylo v mnoha případech spojených s kauzou někdejšího místopředsedy FAČR Romana Berbra.

„Dále budeme vycházet hlavně z informací policie. Institut vystupování z FAČR mě netěší a hledáme cestu, jak únikům zamezit. Svěřili jsme to do kompetence Legislativní rady a Právního oddělení. Je to hudba příštího roku, teď hledáme krátkodobější řešení,“ upřesňuje Fousek a zdůrazňuje, že FAČR nechce celou situaci urychlovat, chce nechat zapojené orgány včetně policie a Disciplinární komise dělat svou práci a počkat na závěry.