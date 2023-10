Hvězda pálí do kouče národního týmu! Aby mi někdo volal přes FaceTime, to je absolutní nerespekt, zlobí se Weiss

Calzona jeho opomenutí ve svých prvních nominacích zdůvodnil tím, že mu Weiss nesedí do koncepce. Později ho vynechal údajně z technicko-taktických důvodů. Během červnového srazu s ním prý italský kouč s Weissem počítal, jenže o rozhovor ho požádal prostřednictvím vedoucího mužstva…

„Celou dobu jsem byl ticho a jeho rozhodnutí akceptoval. Ale aby mi někdo volal přes FaceTime, to má být přístup reprezentačního trenéra? Absolutní nerespekt, vždyť má dostatek času se s hráči setkávat osobně. Nejsem osmnáctiletý kluk, kterého pozvali poprvé,“ rozhořčil se Weiss v rozhovoru pro TV Markíza.

Do národního mužstva, které povede Calzona, se vrátit nehodlá. Jeho vyšoupnutí z kádru prý bylo naplánované. „Vědí jaký jsem, chtěli toho využít. Calzona si čte každý článek, ví všechno o všech. Bylo to předem nachystané a nikdo mě nepřesvědčí o opaku. Pokud mě někdy povolá jiný trenér, vrátím se s nadšením. Možná už za zápas neudělám deset přešlapovaček a nedám troje jesle, ale myslím, že reprezentaci ještě mám co nabídnout,“ myslí si Weiss.