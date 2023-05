Jablonec padl do skupiny o záchranu, Horejš vysvětlení nemá. Vliv Peltova soudu na zhoršené výkony týmu popřel

Jak hlavní trenér, tak kapitán pak shodně odmítají spekulace, že by jablonecký pokles výkonnosti zapříčinil probíhající soud s vlastníkem klubu Miroslavem Peltou, který byl před pár dny odsouzen k šesti letům vězení za zneužívání sportovních dotací. „Na to, co jsme předvedli, to určitě vliv nemělo. Tohle nikdo neřešil, od nás o tom nepadlo ani slovo," pravil Horejš. „Já se soustředil na fotbal, co se děje kolem pana majitele je jeho soukromá věc. Nepociťuji, že by se nás to nějak dotýkalo," souhlasil se svým nadřízeným Hübschman.