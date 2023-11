Jeho svěřenci od samého počátku dali jasně najevo, kdo bude v utkání dominovat. Již po necelých dvaceti minutách vedli o tři branky, navíc na soupeři po třetím gólu vykoledovali červenou kartu. Nešťastník Ethan Santos, jenž si předtím stihl ještě dát vlastenec, totiž putoval do sprch poté, co sestřelil teprve sedmnáctiletého Warrena Zaire-Emeryho po jeho premiérové trefě za národní tým. „To byl jediný negativní okamžik celého zápasu. Jinak žádné hledat nechci a ani nemůžu,“ prohlásil Deschamps.

Po zraněním vynuceném střídání mladíka totiž Francie zařadila ještě o něco vyšší rychlostní stupeň. Na branku soupeře vystřelila hned 39krát, bilancí 3+3 se blýskl hvězdný Kylian Mbappé. Jeho poslední zásah navíc patřil do kategorie přenádherných, neboť přeloboval brankáře Gibraltaru téměř z poloviny hřiště. „Hattrickem ukázal, že je pásku na ruce nosí z nějakého důvodu. Není to nic, co by ho svazovalo, spíše naopak,“ chválil kapitána národního týmu Deschamps.