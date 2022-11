Jelínek po dalším krachu Zlína: Začali jsme dobře, ale pak... Co závidí Bohemians?

Co vám po zápase běželo hlavou?

Převažovalo obrovské zklamání, protože jsme ztratili dobře rozehraný zápas. V porovnání s předchozími utkáními se nám povedlo zvednout pracovitost či intenzitu a byli jsme produktivní, takže o to víc mě mrzí, že jsme to nedotáhli.

Proč se vám to nepovedlo?

Bohemka nás převalila silou a maximálně využila domácí prostředí, takovou kulisu bych si přál u nás na stadionu taky. Fanoušci hnali soupeře dopředu. Velkou zbraní Bohemky jsou dlouhé auty a standardky: i když jsme jich spoustu uskákali, nezvládli jsme to až do konce.

Cítil jste přesto progres v porovnání s předchozím utkání s Plzní, s kterou jste prohráli 0:3?

Je pravda, že kluci pracovali úplně jinak, i směrem dopředu. Bylo to od nás živější, ale udělali jsme chyby vzadu, které nás stály lepší výsledek. Každopádně v tomhle trendu musíme pokračovat a dál zvyšovat kvalitu.

Znovu jste musel brzy sáhnout do sestavy, útočník Jan Silný už po dvaceti minutách střídal kvůli zranění.

Byl to druhý zápas po sobě, kdy jsme museli střídat už v první půli. Ovšem Filous (záložník Martin Fillo) tam vlítl s maximálním úsilím: brzy dal gól a ještě v prvním poločase jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Ale Bohemka to pak vyloženě ukopala a vyhrála.

⏱ KONEC | Ševci prohospodařili poločasové vedení a z Ďolíčku se vrací bez bodu. #BOHZLN pic.twitter.com/NJU6wRn2sn — FC TRINITY Zlín (@footballzlin) November 5, 2022

Závěr byl hodně emotivní, žlutou kartu dostal i váš asistent David Hubáček. Souviselo to s atmosférou na stadionu, o které jste před chvílí mluvil?

Kdepak, souviselo to s něčím jiným.

S čím?

S rozhodčími. Myslím, že nebyli konzistentní například v posuzování některých drobných faulů. Jednou to sudí pískl tak a jednou tak. Nechci se vymlouvat na rozhodčího, ale Bohemka se i díky standardkám dostávala do tlaku.

Nedovolili jste jich soupeři až moc?

Jasně, nechcete tolik dělat standardky, ale Bohemka takhle hraje. Problémy s tím má celá liga. Umocňují to dlouhé auty, které Hronek umí nejlíp. Míč letí až do šestnáctky a vypadá to jako standardka. Je to obrovská zbraň, jako kdyby to kopali.

Nedoplatili jste ve druhém poločase i na slabší koncentraci?