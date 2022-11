Z 0:2 na 3:2! Ukázali jsme koule, chválil trenér Veselý po první domácí výhře Bohemians. Udrží Květa?

Bohemians sice v polovině září dokázali v Ďolíčku porazit Pardubice, ale to byli oficiálně hosty v soupeřově azylu. Na první papírově domácí výhru si museli počkat až do prvního listopadového víkendu. „Emoce, víra, nasazení a maximální touha vítězství. Jsem rád, že jsme všechno tohle ukázali," chválil kouč Veselý. „Ale až ve druhém poločase."

Pravda, Bohemians na složité cestě za prvním domácím vítězstvím museli vymazat dvougólové manko. „Úvodních třicet minut jsme hráli podle našich přestav, snad jen vyjma lepších řešení v šestnáctce. Zlín vsadil na rychlé protiútoky a z naší strany bylo posledních patnáct minut první půle tristních, takhle mě tým dlouho nenaštval. Paradoxní je, že jsme první gól inkasovali po situaci, kterou si každý týden ukazujeme na videu," kroutil hlavou Veselý.

Druhý gól Zlínu daroval brankář Klokanů Hugo Jan Bačkovský, jenž neudržel řešitelnou střelu Vachtanga Čanturišviliho. „Smolný moment," poznamenal trenér Veselý. „Pochopitelně nechci, abychom takové góly dostávali, ale taky tam byl řetězec chyb, nebylo to jen o brankáři. Hráčům opakuju, že není hanba udělat chybu, ale vždycky na ni musíte dokázat správně zareagovat. A to se třeba Hugovi povedlo, měl i dobré zákroky."

O poločase bylo v kabině Bohemians dusno, ovšem trenér udělal jen jednu změnu: místo záložníka Jana Kovaříka poslal na plac útočníka Davida Puškáče. „Nechtěl jsem to úplně rozbít, ale o pauze jsem vyjmenoval pár hráčů, kteří mi hnuli žlučí. Dal jsem jim patnáct minut, aby mi ukázali, že na hřiště patří," líčil Veselý. „Nemluvili jsme vyloženě o obratu, ale chtěli jsme se vyvarovat křeče z konce první půle a vrátit se do zápasu. Za stavu 2:2 by se dal brát i bod, ale chtěli jsme to doma před fanoušky konečně urvat. Povedlo se a odměnili jsme se za všechny předchozí ztráty."

K hrdinům studeného odpoledne znovu patřil Roman Květ, jenž se na konci podepsal pod vítězný gól. Byla to už jeho devátá podzimní trefa: na prozatímního krále ligových kanonýrů Jakuba Řezníčka ztrácí jediný zásah a spekuluje se o potenciálním zimním přesunu na lepší adresu.

„Hráč i my jsme nastavení na to, že spolu minimálně dokončíme podzim. Podle mých informací žádná nabídka na stole není a i v Romanově zájmu je, aby dal ještě jeden nebo dva góly u nás. Byl bych rád, kdyby v Bohemce zůstal a třeba by s námi ještě měl o co hrát," vykládal Veselý.

