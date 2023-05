Jílek: Lehká závist tam je, ale Bohemians si to zasloužili. Šesté místo je úspěch, potřebujeme nahradit Chytila

Jak poslední zápas sezóny hodnotíte?

Myslím, že utkání nebylo úplně atraktivní pro diváky. Bylo vidět, že Bohemka k úplné jistotě potřebuje bod, takže hrála hodně ze zabezpečené obrany a spoléhala na brejkové situace, které měla hlavně v prvním poločase. My se jejich defenzivu snažili překonat, ale chyběla nám kvalita v posledních třiceti metrech, tak jako už klasicky. To je naše velká bolest. Buď nám chyběli hráči v šestnáctce, nebo jsme neměli kvalitu v řešení.

Utkání pak směřovalo k bezbrankovému stavu. My deset minut před koncem stáhli hru ze tří stoperů na dva a poslali na plac útočníka, chtěli jsme udělat maximum pro to, abychom se se sezonou nakonec rozloučili vítězstvím. Byť to bylo ze standardky, tak jsem strašně rád že nám to podařilo a myslím, že hráči zaslouží absolutorium. V situaci, v jaké jsme byli, se mohlo zdát, že nebudou lehce hledat motivaci. Oni k tomu přistoupili zodpovědně a utkání odjezdili od první do poslední minuty.

Nemrzí vás, že vám poháry poměrně těsně unikly? Rozdíl mezi vámi a Bohemians je jen čtyřbodový.

V tuhle chvíli se samozřejmě můžeme bavit o tom, kolik nám na Bohemku chybí bodů, že jsme ji tu teď porazili nebo s ní celou sezónu neprohráli. Ale fotbal na tohle nehraje. Lehká závist tam určitě bude, tohle jsou krásné pocity, před několika lety jsme je zažili a byl jsem toho přímým účastníkem. Konfrontace s evropským fotbalem je nádherná, ještě mohou dostat nějakého atraktivního soupeře. Bohemce je třeba pogratulovat, za celou sezónu si to zasloužila. Mužstva, která jsou za ní, ať už my nebo Slovácko, nebyla tak konzistentní a poztrácely více bodů. Nás mohou mrzet hlavně domácí ztráty.

Jak byste shrnul celou sezónu?

Úvod byl pro nás tristní. Vzpomínám si, že po prvním zápase na Baníku jsme snad šest kol nevyhráli a nacházeli se ve spodních patrech tabulky, takže přišla nervozita. Na druhou stranu se mužstvo velmi dobře stabilizovalo, odehráli jsme skvělé zápasy, se Spartou, Slavií, i dalšími silnými soupeři z horní poloviny. Šesté místo je z mého pohledu nakonec úspěch, splněný cíl, který jsme měli před sezonou. Z mého pohledu je to krůček o patro výše, než jsme byli loni. Doufám, že z nadstavby si vezmeme sebevědomí a zjištění, máme kvalitu na to se příští rok prát o vyšší příčky.

Přemýšlel jste, že byste dal šanci třeba více mladíkům z B-týmu, když v tomto zápase už vlastně o moc nešlo?

O moc nešlo... Kdybycom zvládli domácí utkání se Slavií a Bohemians nevyhráli v Plzni, mohli jsme být do posledního kola ve hře. Takhle bych o tom ale nepřemýšlel. Nechtěli jsme dělat v kádru harakiri, že bychom sem tahali mladší hráče... Je třeba si uvědomit, že máme ve druhé lize béčko, které do poslední chvíle bojovalo o záchranu. Bylo potřeba, aby herní vytížení měli hráči i tam, aby zvládli druholigová utkání. My chtěli v tuto chvíli dát šanci těm, kteří toho v sezoně tolik neodehráli, což jsme udělali. Denis Kramář dostal minutáž, Ola dostal minutáž, Filip Zorvan nebo Honza Vodháněl také. Z mého pohledu jsme vytížili právě ty hráče, kteří se do hry tolik nedostávali. Ohledně mladších hráčů je hlavně důležité mít je v požadované kvalitě, a potom se můžeme bavit o tom, kolik jim dáme prostoru.

Co je potřeba udělat pro to, aby vám v příštím ročníku čtvrté místo neuniklo?