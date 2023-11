Necítil se dobře, ale nulu vychytal. Hrozně zvláštní zápas, přiznal liberecký Bačkovský

Ulevilo, určitě. V samotném závěru musím pochválit Dominika Preislera, když tam skvěle dohrál souboj a srazili se tam hlavami (s Osmančíkem). Šlo o hodně důležitý souboj, protože jejich hráč hlavičkoval první. Z bezprostřední blízkosti, takže by se s tím těžko něco dělalo a bůh ví, jak by utkání dopadlo. Ke konci měli závarů hodně.

Jo, rozhodčí mi to říkal ještě pár vteřin předtím, než oficiálně písknul. A co jsem pak viděl video, byl jednoznačný. U toho gólu jsem se taky necítil dobře. Měl jsem tam hodně vysoké postavení. Trochu jsem kalkuloval s tím, kdyby míč šel blíž ke mně, jestli bych tam nemohl jít. Takže jsem si hodně oddechl, když neplatil. Asi bych na brance nějaký podíl viny cítil. A hlavně prohrávat v poločase po první šanci soupeře taky není nic příjemného.

Ve druhé půli toho měli víc, už to pro mě bylo lepší, byly tam alespoň nějaké rohy. Zápas byl z tohoto pohledu opravdu zvláštní. Kombinací se sice dostávali do dobrých prostor, ale situace pak neřešili centrem. A když jsem koukal na jejich hru na videu, viděl jsem, že hodně střílejí zpoza vápna, takže jsem si připravoval i na tohle, ale toho tam taky neměli moc. Dobře jsme bránili.

Když jsem studoval penalty, většinu jich kopal hlavně on. Takže jsem nevěděl, kdo by případně na penaltu šel… Nejsem sice nějaký zarytý fanoušek Českých Budějovic, ale do teď byl jejich klíčový hráč, takže překvapující to bylo, ale nějak víc jsem nad tím nepřemýšlel. Věděl jsem, že ve středu mají šikovný hráče jako třeba Hellebranda nebo Suchana. Díky tomu hráli kombinační fotbal a byli hodně na balonu. Jsme hrozně rádi, že se nám podařilo zápas zvládnout. Se silnými soupeři Slavií, Plzní a Slováckem jsme odehráli dobré zápasy a chtěli jsme na ně navázat. Jsme nesmírně šťastní, že se to povedlo.