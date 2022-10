Juliska ožila, ale pohárové derby patřilo Slavii. Je to motivace, řekl Radův asistent

Druholigová Dukla si před svátečním zápasem dala odvážný cíl - vyprodat Julisku. To se sice nepovedlo, ale i tak měla pohárová partie hodně žhavou kulisu. Přišlo skoro devětkrát víc lidí než na poslední duel Dukly s Táborskem.

„Krásná návštěva a skvělá atmosféra, pro hráče to byla obrovská motivace. Všichni v klubu se na tenhle zápas těšili a teď musíme udělat všechno pro to, abychom mohli se Slavií hrát dvakrát ročně," řekl Jiří Vágner, asistent trenéra Dukly Petra Rady, jenž kvůli trestu za urážky rozhodčího nesměl na střídačku. „Jen výsledek je pro nás krutý, zasloužili jsme si aspoň jeden gól. Ve finální fázi nás srážela nekvalita: jdeme třeba tři na jednoho - a nevyřešíme to," mrzelo Vágnera.