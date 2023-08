Jurásek: Zatím můj nejdůležitější gól. Chceme West Ham nebo Liverpool

Lublin (od našeho zpravodaje) - Domácí vítězství 2:0 Slavia v odvetě během první půle ztratila. Postupový gól dala až v poslední desetiminutovce. „První poločas se nám vůbec nepovedl,“ věděl záložník Matěj Jurásek, jenž nastoupil do druhé půle.

Čím to?

Brzy jsme dostali gól a před pauzou ještě druhý. Do druhé půle musely přijít nějaké změny. Ztráceli jsme strašně balonů, ale nevzdávali jsme se a hráli až do konce. Nakonec se to povedlo.

S jakými pokyny jste nastupoval do zápasu?

Měl jsem oživit hru. Doudise (Davida Douděru) tahala noha, snažil jsem se to vzít za něj. Věděl jsem, jaké měl pokyny. Chtěl jsem týmu pomoct, neztrácet balon, podržet ho. Od začátku druhé půle jsme na ně tlačili, sypali jsme míče do vápna, drželi jsme balon. Bylo to lepší než v prvním poločase, ale soupeř nás ke konci taky tlačil. Musím uznat, že hrál dobře.

Věděl jste hned, kam si na centr Lukáše Masopusta před gólovou hlavičkou máte naběhnout, nebo jste se choval spíš intuitivně?

Trenér mi pořád říká, ať chodím před hráče. Tak jsem tam naslepo šel a spadlo mi to na hlavu. Trefil jsem to dobře a byl z toho gól.

Navzdory porážce postupujeme díky trefě Matěje Juráska! ✅



Po dvouleté odmlce si znovu zahrajeme @EuropaLeague! 🌍 #UEL #zorsla pic.twitter.com/86Uj4MzajG — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 31, 2023

Byl nejdůležitější v kariéře?

Stoprocentně to byl nejdůležitější gól v mém životě. Doufám, že jich bude víc. Teď už ale myslím na to, že v neděli musíme zvládnout v lize domácí utkání s Karvinou.

A na páteční los základní skupiny Evropské ligy také myslíte? Máte vysněného soupeře?