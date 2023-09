Jurečka: Zvláštní zápas. Fotbal se moc nehrál

Máte pravdu, emocí bylo hodně. Patří to k derby. Diváci asi očekávali, že fotbalu bude víc. Ale fotbal se moc se nehrál, bylo to spíš o soubojích, bylo hodně faulů. Myslím, že rozhodčí nenastavil metr, který by odpovídal derby. Hra byla hodně přerušovaná, nedostali jsme se do tempa. Pro mě osobně to byl hodně zvláštní zápas.