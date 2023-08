Kalabiška opět zařídil Slovácku body. Trefil jsem to chráničem, přiznal. Chtěl i penaltu

Kalabiška ve 21. minutě zavřel zadní tyč po adresném centru nestárnoucího Milana Petržely přesně tak, jak předepisují fotbalové učebnice. „Ještě jsem předtím volal na Holziho (Daniela Holzera, pozn. red.), ať mi to stáhne na předek. Odtáhl to hezky, takže jsem měl dost prostoru,“ vzpomínal na gól, který sice vypadal poměrně jednoduše, ale předcházel mu sprintový náběh prakticky přes celé hřiště.

Jeho branka proti Východočechům byla každopádně o poznání tradičnější než ta v Boleslavi. Jistě si vzpomenete na sestřihy z předešlého ligového kola, v nichž za bukem schovaný Kalabiška v závěru utkání obral o míč nic netušícího brankáře Matouše Trmala a následně srovnal zakončením do odkryté branky. „Tam šlo o štěstí, že si to Mates položil a neslyšel, že na něj křičeli fanoušci i celá střídačka. Dnes to bylo spíše takové, že mě tam nechali samotného,“ srovnával zkušený fotbalista poslední dvě ligové trefy.

Kalabiška nastoupil na levém okraji tentokráte čtyřčlenné defenzivy a v Pardubicích ho bylo plné hřiště. V samém úvodu utkání se dokonce pokoušel vykoledovat pokutový kop poté, co na něj rukama sáhl domácí obránce Michal Surzyn. Sudí Ladislav Szikszay ale souboj jako penaltový neposoudil, s čímž bek Slovácka nesouhlasí. „Cítil jsem kontakt, myslím, že mě ze začátku (Surzyn) trochu chytil. Na hřišti jsem to viděl jako penaltu,“ vyprávěl bezprostředně po utkání.

I ve druhém poločase se neúnavný Kalabiška procpal do nadějné pozice, z vnitřku pokutového území ale nedokázal propálit pardubickou defenzivní hradbu. „Dal jsem si to trošku moc pod sebe a koukal spíše na balon, gólmana jsem neviděl. Na poslední chvíli jsem chtěl vypálit na přední tyč, jenže se mi nepodařilo míč zvednout, jinak by to možná byl gól,“ domnívá se.

𝐊𝐎𝐍𝐄𝐂 | Z Pardubic vezeme všechny tři body za vítězství 1:0, které vystřelil brankou z dvacáté minuty Jan Kalabiška. Domácí hrozili především v úvodu první půle Matouškem, Darmovzalem a Černým, který nastřelil břevno. Po změně stran už bylo utkání v režii Slovácka. Z větších… pic.twitter.com/NZfaaFMfAJ — 1.FC Sʟᴏᴠᴀ́ᴄᴋᴏ (@1_FCS) August 26, 2023