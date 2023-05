Jurečka se prostřílel čtyřmi góly před Řezníčka, Houštecký lezl Trpišovskému na nervy

Jurečka se po dalším impozantním představení dokonce vyšvihl do čela tabulky ligových kanonýrů. Má dvacet zásahů, brněnský útočník Jakub Řezníček počítá o jeden gól méně, ale Zbrojovka hraje v neděli ještě se Zlínem. „Asi se na to podívám, mám ve Zlíně pár kamarádů, tak mě zajímá, jak budou hrát," přiznal osmadvacetiletý šutér.

Koruna krále střelců byla v kabině Slavie velkým tématem. Velmi iniciativní byl v tomto směru Trpišovského asistent Zdeněk Houštecký. „Až mě s tím lezl na nervy, jak s tím za každým hráčem chodil a zdůrazňoval mu to," usmál se Trpišovský. „Po utkání v Olomouci mi řekl, že se o to musím pokusit," prozradil Jurečka. „Ale sám jsem měl v hlavě, o co bojuju," dodal.

Jednu branku, konkrétně na 2:0, vstřelil z penalty. Chvilku se zdálo, že by ji mohl kopat Peter Olayinka, který se v utkání loučil se Slavií. „Olie ukázal obrovský charakter, nechal mě kopat ve svém posledním zápase. Děkuju mu za to. Ptal se mě, jestli si na ni věřím. Je to skvělý hráč a do další kariéry mu přeju jen to nejlepší," přiblížil autor všech čtyř branek zápasu.

Čtyřgólový střelec Jurečka a vzpomínky Lokvence. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Prožil sezonu, v níž ho po příchodu ze Slovácka zabrzdilo zranění. Musel skousat i třeba to, když nebyl zapsán na pohárovou soupisku. Sám přiznal, že s trenérským štábem hledal společnou řeč. Na jaře se rozjel a závěr měl naprosto excelentní.

Nemohl na sebe přitáhnout pozornost týmů ze zahraničí? „Na to je brzo, přestupové okno se teprve rozjede. Uvidíme, co manažeři vymyslí nebo nevymyslí. Všechno se Slavií prodiskutujeme, zatím jsem to neřešil. Uvidíme, co bude dál," zůstal Jurečka při této otázce klidný.