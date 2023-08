Keriče ve Spartě fascinuje Zelený. Udělal ohromný posun, říká před bitvou se Záhřebem

Pro český i chorvatský tým je předkolo Evropské ligy zklamáním. „Pro Dinamo je vždy cílem Liga mistrů, bohužel ho letos nesplní a udělají vše pro to, aby postoupili alespoň do základní skupiny Evropské ligy. Myslím, že Konferenční liga by byla pro Dinamo už hodně málo,“ lamentuje nad smolným vyřazením Dinama v souboji s AEK Athény, které o postupu rozhodlo dvěma zásahy až v nastaveném čase.