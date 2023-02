Klíma svlékl fanoušky Baníku. Snad to takhle půjde dál, doufal po gólu a asistenci v Teplicích

Baník k nejvýraznější výhře v sezoně došel zajímavým způsobem: první půle byla bezgólová, ofenzivní ohňostroj přišel až po pauze. „Druhý poločas byl snový. O pauze jsme si v kabině řekli, že to může být o jednom gólu. A že ho nesmíme dostat my, protože by se to těžko otáčelo. Dali jsme první gól, přidali druhý a dohráli jsme to," vyprávěl Klíma. „5:0 za poločas? Upřímně, tohle jsem asi ještě nezažil," usmál se.