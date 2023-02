Facka jako blázen. Nemůžeme hrát jako Barcelona, kroutil hlavou teplický Hyčka po debaklu s Baníkem

Hořký zápas má za sebou teplický brankář Tomáš Grigar, jenž ve středu oslavil čtyřicátiny. Ke kulatinám od Baníku dostal pět gólů. „Grigi s tím ani nemohl nic dělat, bylo to od nás slabé. Rozhodl druhý gól, pak už jsme nebyli kompaktní. Ztráceli jsme míče a soupeř toho využil. Jsem rád, že to Baník nevypustil ani za stavu 3:0. Chválím ho, že se nezatáhl a dál byl hladový po gólech," poklonil se soupeři teplický trenér Jiří Jarošík. „Největší rozdíl byl v chování ve vápně: když už jsme měli nějaké příležitosti, ani jsme nezakončili."

Teplice dojely i na velkou marodku, kouč Jarošík nemohl poslat na plac ani potrestaného útočníka Abdallaha Gninga. „Chybějí nám čtyři hráči základní sestavy, což je na Teplice strašně moc," vykládal Jarošík. „Místo Gninga dostal nahoře šanci mladý Vachoušek, který se na hrotu pral statečně, na druhou stranu si ještě neumí tak dobře najít správné místo. Kdyby mohl hrát Gning, třeba by to dopadlo jinak, ale to jsou jen kdyby."

Mimochodem, Teplice schytaly druhou nejvyšší porážku v sezoně. Hůř bylo už jen na konci srpna, kdy Skláři prohráli 0:6 na Slavii. „Je to katastrofální. Jestli nás to posadí na zadek, budeme v háji. Ale pořád ještě není konec sezony, abychom házeli flintu do žita. Musíme se s tím poprat jako před rokem, nic jiného nám nezbývá," zavelel obránce Hyčka. „Parta je tu skvělá, takže se semkneme a budeme makat dál. Podle mě to dokážeme."