Kometa ligy žhavým přestupním zbožím! Zájem by mohla mít Sparta, Slavia i Plzeň

Kušej vtrhl na trávníky české nejvyšší soutěže ve velkém stylu. Pravidelně zaměstnává obrany soupeře, vynachválit si jej nemůže ani mladoboleslavský trenér Pavel Hoftych. „Je to zajímavý hráč. Rychlý, má dobrý driblink, umí dát gól a je nebezpečný v šestnáctce. Česká liga takové hráče potřebuje a chce," hodnotí dvaadvacetiletého hráče Mareš, bývalý reprezentační obránce.

Rodák z Ústí nad Labem v minulosti působil v druholigovém Prostějově, má už ale za sebou i zahraniční štaci v Drážďanech, kde nabral sebevědomí. „Prošel si školou v Dynamu Drážďany, kde i on sám říkal, že je přístup k fotbalu úplně jiný. Hodně mu to dalo. Chce něco dokázat a prorazit. Dobře prodává to, co se naučil," popisuje fotbalový expert Sport.cz Jan Malý.

Upoutávka na podcast Bodlo s Vasilem Kušejem

Mnozí by mohli namítnout, že styl, kterým se Mladá Boleslav prezentuje, je ofenzivnímu hráči ušitý na míru. „Hraje v týmu, kde má podporu a nehraje do plných obran. Když tam hrály Pardubice, tak měli velké problémy. Ladra i Kušej. Nedostávali se do šancí. Proti Plzni jim to ale nahrávalo. Otevírala hru, hrála dopředu. Jsou tam pak volné prostory," líčí Mareš, co Kušejovi sedí.

Nelze si nevšimnout ani na útočníka zdánlivě odlišných tělesných parametrů. Kušej totiž měří 168 centimetrů. „Tihle hráči jsou pohybliví, mají nízko těžiště. Jsou nízko na balónu. 190cm obránce má s takovým hráčem velký problém. Musí číst hru. Hráči typu Kušeje jsou okamžitě schopni využít špatného pohybu velkých stoperů," vysvětluje zlínský odchovanec Mareš, majitel bronzové medaile z EURO 2004.

Výkony Kušeje pochopitelně monitorují i nejlepší české kluby. Právě tam by se mohla posunout hráčova kariéra. Pokud bude pokračovat v současných výkonech, bude Kušej žhavým přestupovým zbožím. „Sám si musí vyhodnotit cestu. Jestli teď přestoupí do Slavie, tak to bude mít hodně těžké. Ve Spartě úplně to samé. Možná Plzeň, která tyhle typy hráčů teď moc nemá. Plzeň by na to mohla zatlačit a takového hráče získat," pokračuje bývalý fotbalista.

Plzeň má velké manko, pořád je ale čas něco změnit a vrátit se do hry o titul. Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Fotbalový novinář Malý pro změnu poukazuje na to, že Plzeň by v případě finančních dostihů nebyla favoritem. „Boleslav si za něj řekne částku a Plzeň bude v tomhle boji poslední. Je to hrozně složité," ví expert Sport.cz, že finanční možnosti pražských "S" jsou větší než ve Viktorii.