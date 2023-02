Kopic oslavil třístovku gólem, posunul Plzeň k výhře a vtipkoval: Jsem legenda. Čekám pozvánku do repre

Vzal to stylově: 300. ligový zápas, gól a vítězství. „Hezky se to sešlo,“ usmál se plzeňský fotbalový záložník Jan Kopic po povedeném jubileu. Čeští šampioni se vykoupili za předchozí porážku na Slovácku a po výhře 2:1 nad Libercem budou minimálně do neděle lídrem Fortuna ligy. Odrazilo se to i na Kopicově náladě, reportéry několikrát pobavil.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Plzeňský záložník Jan Kopic slaví gól v jubilejním zápase proti Liberci.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Mohlo to utkání dopadnout lépe? Neměli jsme to proti Liberci snadné, hra má pořád svoje chyby. Náš výkon byl trochu upracovaný, ale vyhráli jsme zaslouženě. Soupeř dobře kombinoval, ale víc šancí jsme si vytvořili my. A já? Samozřejmě jsem rád za tři body, gól i starty. Ve dvaatřiceti jich máte na kontě přesně 300. Vnímáte to jako cenný milník? Je to ligový Klub legend, takže jsem legenda. (usmívá se) Ne, vážně, jsem rád, že jsem to zvládnul. Na podzim přišla zranění, takže jsem třístovku udělal až teď. Tři sta startů je hezké číslo, ale snad jich ještě několik přidám. Lepší načasování gólu si Honza Kopic snad ani nemohl přát! 😍 56. ligový gól ve 300. zápase! 🔥#PLZLIB | 1:0 | 21' pic.twitter.com/f76wO2xbSl — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) February 25, 2023 Na jaře jste k dvěma gólům přidal jednu asistenci. Vrátila se forma po zmiňovaných zraněních? Cítím se dobře a doufám, že to bude pokračovat. Mám čísla a byl jsem u důležitých gólů, díky kterým vyhráváme. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jan Kopic z Viktorie Plzeň a Matěj Valenta ze Slovanu Liberec.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Zápas s Libercem osobně sledoval reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý. Myslíte, že jste si přiblížil nominaci na březnový start kvalifikace na EURO? Doufám, že ano. S reprezentační kariérou jsem ještě neseknul, takže čekám na pozvánku. (usmívá se) Šancí jste měli víc než na dva góly. Nebyl jste na konci za stavu 2:1 nervózní? Je to taková naše klasika. Liberec měl střely z dálky, ale pohlídali jsme si to. Je pravda, že jsme některé brejky měli vyřešit líp. I když přes den hodně sněžilo a byl měkký terén, zápas měl tempo. Ovšem ke konci už docházely síly. FORTUNA:LIGA Mosquera poslal gólem Plzeň do čela ligy Připouštěli jste si po výhře Sparty ve Zlíně tlak? Ve chvíli, kdy jste šli na plac, jste měli stejně bodů jako sparťané. Koukali jsme na konec zápasu: škoda, že Zlín ještě nezabral a nevyrovnal. Sparta hraje dobře, má solidní formu. Ale vyhráli jsme a jsme o bod první. Povzbudí vás to? Výkon nebyl dobrý, ale doufám, že nám tahle výhra pomůže. Slavii a Spartu na rozdíl od nás v týdnu čeká čtvrtfinále MOL Cupu, ale neupínáme se k tomu: mají dostatečně široký kádr. Na podzim jsme měli nejvíc zápasů my, ovšem neovlivnilo nás to. Teď platí, že když všechno vyhrajeme, budeme mít titul. FORTUNA:LIGA Varování pro Spartu. Titul? Doporučil bych, nebýt moc v euforii, tvrdí bývalý kouč Letenských