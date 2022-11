Krásný pocit, usmál se Chorý po dvou gólech proti Barceloně. A co třeba reprezentace?

Dva góly proti Barceloně. Jak vám to zní?

Je to krásný pocit. Něco nezapomenutelného. Budu na to vzpomínat hodně dlouho a ještě teď si to s klukama rozebereme. (usmívá se)

Přiznejte, nepomýšlel jste ještě na hattrick?

Jasně, nechtělo se mi z placu. Říkal jsem to trenérovi, když jsem se šel ke střídačce napít. Ale když přišel gól Barcelony na 2:4, už asi nebyl důvod, abych zůstával. Kouč mě stáhl a já to samozřejmě respektuju.

Po prvním poločase jste prohrávali o dva góly, ovšem po pauze jste dokázali zápas zdramatizovat. Jak moc si toho ceníte?

Tenhle zápas jsem si v Lize mistrů užil nejvíc. Bylo to zapříčiněné tím, že jsme hráli doma a šli jsme do toho s tím, že nemáme co ztratit. Bylo to jen o nás. Fanoušci nás fantasticky podporovali, ale Barcelona ukázala, v čem je silná. Byla produktivnější. My jsme taky měli šance, ale bohužel jsme je neproměnili. Proto ten zápas dopadl takhle.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Plzeňská radost po proměněné penaltě Tomáše Chorého (s míčem) proti Barceloně.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Byli jsme nejblíž bodům ze všech šesti zápasů Ligy mistrů?

Byli. První poločas byl z naší strany dobrý, Barcelona držela míč a obehrávala si to. My se jí to snažili co nejvíc znepříjemnit, což se nám dařilo, ale je to Barcelona... Okénko si vždycky našla. Škoda gólu do šatny: počítali jsme s tím, že to bude jen 0:1. Věděli jsme, že můžeme zápas zdramatizovat kontaktním gólem, což se potvrdilo. Ale pak Barcelona zase ukázala, že jí stačí jedna akce, a znovu nám utekla na rozdíl dvou gólů.

Plzeň dobře útočila, problémy nám dělal hlavně Chorý, hodnotí trenér Barcelony XaviVideo : Sport.cz

Mrzí vás, že jste ve skupině s Bayernem, Interem a Barcelonou inkasovali 24 branek, nebo je to daň za obrovskou kvalitu protivníků?

Je to dané kvalitou soupeřů, ale nemáme se za co stydět. Hráli jsme proti extratřídě, Bayern s Interem se budou prát o vítězství v celé Lize mistrů. Neudělali jsme ostudu, naopak si z toho můžeme vzít něco pozitivního. Proti Barceloně jsme hrabali jeden za všechny a mohl z toho být krásný výsledek. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo.

Zpátky k vám: co jste zamýšlel neobvyklou oslavou po druhé trefě?

Bylo to pro moji manželku a dceru, která má oblíbenou písničku Meleme, meleme kávu. Gól jsem věnoval jim.

Neříkáte si, že vám můžou dva góly proti Barceloně pomoct do reprezentace? Za áčko jste ještě neodehrál ani minutu.

Těžko říct, tohle teď pro mě asi není téma. Koncentruju se na klubové zápasy, to je pro mě momentálně nejdůležitější. Máme za sebou Barcelonu a teď se musíme připravit na ligu.

Může vás sympatický výkon proti Barceloně povzbudit do sobotního šlágru se Spartou?