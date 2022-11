Bílek: Ligu mistrů jsme odehráli tak, na co jsme stačili. I přes příděly nás ale účast mezi elitou posílí!

Velké příděly. Gólů jsme dostali hodně. Ale také zkušenosti, zážitky a obrovskou motivaci do další práce. Liga mistrů je ale pryč. Pro nás je teď výzva zabojovat o nejvyšší příčky v lize a dostat se příští rok do skupiny evropských pohárů. Teď už myslíme na sobotní utkání se Spartou. Na podzim nás čekají ještě tři zápasy, chceme je výsledkově zvládnout, abychom si udrželi náskok do jara. Máme ale hodně zraněných, náš kádr je nyní úzký.

Vytyčili jsme si před sezonou jasné cíle: vstoupit dobře do ligy a dostat se do pohárů. Byli jsme v Lize mistrů, což je fantastické. Odehráli jsme ji tak, na co jsme stačili. Byli jsme ve skupině nejslabší, ale po psychické stránce to s námi nedělá vůbec nic negativního. Naopak.