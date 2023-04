Křížkovo semifinále po 16 letech: tehdy chytal, teď cepuje brankáře Dynama. Spartu už musí někdo porazit, říká

Když nedávno jel z Budějovic domů do Strakonic, v hlavě si to znovu promítl. „Chyběl kousíček a přepsali bychom historii. Strašně moc jsme chtěli penalty zvládnout, ale možná to na nás všechno dolehlo," poví Křížek o památném pohárovém semifinále v Jablonci.

„Za svoji kariéru jsem už mockrát slíznul smetanu, jenže dneska to bohužel nevyšlo," litoval po zápase tehdejší budějovický šéf Karel Poborský, jenž trefil tyč a v rozstřelu poslal míč nad břevno. „Já jednu penaltu chytil Milanu Fukalovi, jenže to nestačilo. Ze čtyř pokusů jsme dva nedali a vypadli jsme. Zklamání bylo o to větší, že díky souhře okolností tenkrát šel do pohárů i poražený finalista," vykládá Křížek.

Cesta MOL Cupem stále nekončí! Zítra se porveme o postup do našeho prvního finále v éře samostatné České republiky. Kudy zatím kroky vedly? 🛣️ Chomutov ✅ Vlašim ✅ Hradec Králové ✅ Brno ✅ Sparta 🔜#molcup pic.twitter.com/56H0F2ExpT — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) April 4, 2023

Jablonec ve druhém předkole tehdejšího Poháru UEFA vyfasoval Austrii Vídeň, což by byl atraktivní los i z pohledu Budějovic. „Byl by to svátek pro klub i fanoušky, do Vídně to nemáme daleko," přemítá Křížek. „Ovšem teď už to nemá cenu řešit, zvlášť když máme novou šanci."

Dynamo v pohodě zvládlo osmifinále s Hradcem Králové i čtvrtfinále s Brnem a ve středu na Letné narazí na hladovou Spartu, která na jaře ještě neprohrála. „Chtěli jsme hrát znovu doma, ale třeba se k nám vrátíme na finále," usměje se Křížek. „Nejsme favorit a dobře víme o jarní sérii Sparty, ale někdo ji přece musí ukončit. Proč ne právě my?"

Dynamo má za sebou nepovedenou generálku, v sobotu schytalo výprask 1:5 od tehdy posledního Zlína. „Tohle je přesně ten případ, kdy musíte hned zapomenout. Bylo by zbytečné se v tom dál pitvat, zápasy jdou rychle za sebou," poznamená Křížek, jenž v Dynamu cepuje mladou brankářskou dvojici Martin Janáček (22) & Dávid Šípoš (24).

„Pro Šípiho bylo pět gólů ve Zlíně nepříjemných, ale nekritizoval jsem ho. Po takovém výsledku je pochopitelně těžké brankáře chválit, na druhou stranu pár dalších šancí pochytal. Každá taková zkušenost kluky posune: jsou mladí a učí se každým gólem," vypráví Křížek. „Může jim pomoct i to, že nemáme striktně určenou jedničku a dvojku, takže kluci musí makat na každém tréninku a čekat, jestli dostanou šanci. Sám to dobře znám, polovinu kariéry jsem byl náhradník. Každopádně oba jsou dobře nastavení a baví mě s nimi pracovat."

Letmý pohled do historie: Dynamo se do finále českého poháru dostalo dvakrát, ještě v éře Československa. V pětaosmdesátém šokovalo coby druholigová senzace s teenagerem Jiřím Němcem, pozdějším kapitánem reprezentace, a ve finále prohrálo s Duklou. Šest let nato Budějovicím nestačil ani dvougólový náskok nad Baníkem, který vyhrál 4:2. Mimochodem, tenkrát u toho byl dnešní asistent Jiří Lerch.