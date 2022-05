Angažmá v Realu bude moje poslední, uvedl trenérský rekordman Ancelotti

"Po Realu skončím. Ale jestli mě budou chtít v Realu ještě deset let, budu tady ještě deset let trénovat," řekl Ancelotti v rozhovoru pro Amazon Prime Video před středeční odvetou semifinále Ligy mistrů proti Manchesteru City.

"Rád bych pak trávil čas s vnoučaty a užíval si s manželkou dovolenou. Mám spoustu věcí, které jsem zanedbal, a rád bych to napravil. Nikdy jsem nebyl v Austrálii, v Riu de Janeiro," uvedl bývalý trenér Juventusu, AC Milán, Chelsea, Paris St. Germain či Bayernu Mnichov, který jako první kouč v historii získal titul ve všech pěti elitních ligách.

Zároveň připustil, že by se mohl s trénováním rozloučit coby reprezentační kouč. Vést by mohl Kanadu, odkud pochází jeho manželka. "S ohledem na mistrovství světa v roce 2026, proč ne? Ale to je předčasné," řekl Ancelotti.