Baenovi z Villarrealu kvůli konfliktu s hráčem Realu Madrid vyhrožují smrtí

"Objevily se lži, které bolí víc než rány pěstí. Navíc to ubližuje i mojí rodině a to je nepřípustné. Vyhrožují nám, urážejí nás a dokonce nám chodí i výhrůžky smrtí," uvedl jednadvacetiletý Baena.

Jméno útočníka v prohlášení neuvedl, podle médií však šlo o Valverdeho, který si na hráče Villarrealu po sobotní ligové prohře 2:3 počkal u autobusu na parkovišti stadionu Santiaga Bernabeu a udeřil ho do obličeje.

Baena však něco takového popřel. "Není to pravda a neexistuje jediný důkaz, že jsem něco takového řekl," uvedl španělský reprezentant do 21 let, který podal trestní oznámení. "Vše je teď v rukách spravedlnosti a já se soustředím jen na fotbal," dodal.