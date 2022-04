Barcelona v červnu začne s rekonstrukcí Camp Nou, kde bude i v příští sezoně

Fotbalová Barcelona začne v červnu s dlouho očekávanou přestavbou stadionu. Oproti původním plánům se harmonogram prací mírně pozměnil a katalánský klub bude i v příští sezoně hrát domácí zápasy na Camp Nou. Ve "vyhnanství" by měl strávit až další ročník 2023/24, a to na olympijském stadionu Montjuic. Renovace Camp Nou by měla skončit v sezoně 2025/26.

Ilustrační foto.

Článek Katalánský klub původně plánoval, že mimo Camp Nou, který má před rekonstrukcí kapacitu 99.345 míst, odehraje už příští sezonu. Vzhledem k nejistotě kvůli válce na Ukrajině, zejména pokud jde o náklady a dostupnost materiálů, ale Barcelona přistoupila ke změně harmonogramu prací. I v nadcházejícím ročníku tak Katalánci budou hrát domácí zápasy na Camp Nou namísto původně plánovaného "azylu" na stadionu Johana Cruyffa v tréninkovém centru. Kapacita stadionu by navíc měla být téměř maximální, rekonstruovat se bude první a druhé patro hlediště. K přesunu do "vyhnanství" dojde až před ročníkem 2023/24, kdy bude následovat demolice třetího patra. Katalánci pak budou hrát na olympijském stadionu Montjuic, který pojme necelých 56 tisíc diváků. V sezoně 2025/26 se Barcelona vrátí na Camp Nou, kde ale bude pro tento ročník snížena kapacita zhruba na polovinu. Práce budou dokončeny během další sezony. Kapacita aktuálně největšího stadionu v Evropě by měla být navýšena na 110 tisíc míst. Klub bude také modernizovat okolí. "Bude to nejlepší stadion na světě, v nejlepším městě na světě a v nejlepší zemi na světě," řekl na tiskové konferenci prezident klubu Joan Laporta. Španělsko Barcelona znovu doma prohrála, soupeř skóroval z jediné střely na bránu

