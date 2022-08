Barcelona v potížích. Vedení LaLigy zamítnulo žádost klubu o registraci hráčů

Do začátku LaLigy zbývá už jen pouhých šest dní (pro Barcelonu sedm) a Blaugranas stále nesplňují požadavky na registraci nových hráčů. To se týká Andrease Christensena, Francka Kessiého, Raphinhy, Roberta Lewandowského a Julese Koundého a zároveň Ousmana Dembélého a Sergiho Roberta, kteří s klubem prodloužili smlouvu.

Staronový prezident Joan Laporta se tak nachází ve složité situaci. Fanouškům v nejnovějším rozhovoru pro americkou televizní stanici ESPN slíbil, že udělá vše pro to, aby Frenkie De Jong nemusel opustit Camp Nou. Jeho setrvání by si přál i samotný kouč týmu Xavi Hernández. Čím dál tím více to však vypadá, že nizozemský středopolař bude muset odejít.