Katalánský celek délku Araújovy nucené pauzy teprve upřesní, podle médií by se však mělo jednat o měsíc a půl. Šampionát v Kataru se uskuteční od 20. listopadu do 18. prosince. Ještě před ním 1. listopadu se Barcelona utká v Lize mistrů na závěr skupiny C s Plzní.