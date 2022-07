Lewandowski zuří. Jsou to lháři, označil polský útočník vedení Bayernu

Polský fotbalista Robert Lewandowski před pár týdny přestoupil z Bayernu Mnichov do Barcelony, avšak dlouho to vypadalo, že se transfer neuskuteční. Německý klub se totiž své hvězdy vzdát nechtěl a preferoval, aby třiatřicetiletý útočník zůstal v bavorské metropoli do konce své smlouvy, tedy o rok déle. Nakonec Bayern ustoupil a Lewandowského prodal, zároveň však rozšířil o Polákovi zprávu, že odešel kvůli zájmu klubu o Erlinga Haalanda, což nová posila Barcelony označila za lež.

Foto: Wilfredo Lee, ČTK/AP Robert Lewandowski na tréninku Barcelony v Miami.Foto : Wilfredo Lee, ČTK/AP

Článek "S Erlingem to nemělo vůbec nic společného. Jsem člověk, který říká pravdu, i když mu to může způsobit potíže. Pravda je pro mě důležitá. A ne, i kdyby Haaland do Bayernu přestoupil, neviděl bych v tom žádný problém. O své místo jsem se nikdy nebál," uvedl Lewandowski pro americkou televizní stanici ESPN. "Já jsem svůj důvod jasně řekl. Cítil jsem, že potřebuji změnu prostředí a novou výzvu, a tak jsem zažádal o přestup. Projekt Xaviho Barcelony se mi zamlouval nejvíce," pokračoval. I přes všechny komplikace bude ale polský útočník na Bayern vzpomínat v dobrém. "Se spoluhráči, trenérem a personálem klubu jsem měl skvělý vztah. Budou mi chybět, protože jsem s nimi zažil dosud nejlepší roky svého života. A nebyli jsme přátelé jen na hřišti, ale i mimo něj. Nicméně jedny dveře se zavírají a nové otevírají. Teď začíná nová kapitola." Španělsko Lewandowski a dvě W? Sorry, nemáme! Barcelona řešila kuriózní problém S chováním funkcionářů Bayernu Mnichov však Lewandowski nesouhlasí a mrzí ho, že o něm rozšiřovali lži. "Všechno, co se stalo předtím, než jsem odešel, bylo samozřejmě kvůli politice. Vedení se snažilo najít nějaký důvod, proč mě musí prodat, protože nechtělo fanouškům říct, že už zkrátka v Bayernu nadále hrát nechci. A já jsem to musel akceptovat, ačkoli jsem věděl, že jsou to úplné kraviny. Jsem ale rád, že mě fanoušci i během tohoto těžkého období podporovali," dodal. Robert Lewandowski si svůj neoficiální debut za FC Barcelonu odbyl v přátelském zápase v Las Vegas proti Realu Madrid. Katalánci si z El Clásika odnesli výhru 1:0 po gólu jiné posily pro letošní sezonu, Brazilce Raphinhy. Soutěžní debut čeká polskou hvězdu 13. srpna na Camp Nou proti Rayu Vallecanu, a to v rámci španělské LaLigy.

