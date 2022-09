Real poprvé udeřil v 18. minutě, francouzský záložník Tchouaméni vyslal přesný lob za obranu, na který si naběhl Rodrygo a razantní střelou na přední tyč překonal Oblaka. O dalších osmnáct minut zvýšili hosté náskok, únik a následná střela Viníciuse sice skončila na tyči, míč se však odrazil k Valverdemu, který zakončil do prázdné branky.

Atléticu se podařilo snížit v 83. minutě, kdy roh Griezmanna vyrazil Courtois pouze do ramene Hermosa, od kterého se míč odrazil do sítě. V první minutě nastavení Griezmann zahrával další roh, během jeho rozehrávky však střelec gólu Hermoso nedovoleně strčil do Ceballose, za což obdržel druhou žlutou kartu a byl vyloučen.