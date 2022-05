Nechoval jsem se jako profesionál, prozradil Jankto. Teď maká a jde mladým příkladem

Když už šance přijde, má to Jankto hodně složité. Jistě mu nepomáhá, že jej madridský klub využívá na jiném postu, než je zvyklý nastupovat. „Hrajeme v rozestavení 5-3-2 a já prostě nejsem krajní obránce. Víme všichni, že jsem o řadu výš," prozrazuje odchovanec Slavie.

V nelehké situaci se snaží udržet správný přístup. „I trenér mi říká: Vím, že to není tvoje pozice, ale jsem rád, že se chováš jako profesionál, že trénuješ na sto procent," vypráví v diskusi s moderátorem Filipem Lejčkem v pořadu Premier Class na Sport.cz.

Následně srovnává svou pozici v týmu se zkušeností z italské Serie A. „V Sampdorii to bylo to samé, kdy jsem nehrál snad deset zápasů po sobě, a to jsem ani nebyl zraněný," připomíná.