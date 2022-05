Obránce Barcelony Araújo utrpěl otřes mozku, podle Xaviho bude v pořádku

Přímo na hřiště pro něj přijela sanitka a odvezla ho do nemocnice. "Ronald Araújo utrpěl otřes mozku a byl převezen do nemocnice na další testy," uvedl klub v krátkém prohlášení.

Barcelonský trenér Xavi po výhře 3:1 uvedl, že má od lékařů povzbudivé zprávy. "Měl jsme velký strach, že se stalo něco ošklivého, ale co vím, byl při vědomí, v pořádku a do nemocnice jel z preventivních důvodů. Neměl by mít žádný větší problém, takže snad bude brzy doma, pokud vše bude v pořádku," řekl kouč.