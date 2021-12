Podle Xaviho je Zlatý míč pro Messiho naprosto spravedlivý

"Podle mě je to fotbalová spravedlnost. (Messi) je nejlepší fotbalista na světě i nejlepší hráč všech dob. Tohle sedmé vítězství si bezpochyby zaslouží," řekl Xavi, jenž nedávno s katalánským velkoklubem podepsal smlouvu do června 2024.

"Někdo si může myslet, že si to zasloužil i Lewandowski nebo další hráči, ale to je každý rok stejná písnička. Protože otevřeli obálku a řekli, že vyhrál Messi, tak je to fér," dodal jednačtyřicetiletý bývalý záložník, jenž s Barcelonou získal osm ligových titulů a čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů.