Pomsta Barceloně? De Jong je blízko přestupu do Chelsea

Už to vypadalo, že se Barcelona a Manchester United dohodnou na přestupu Frenkieho de Jonga, ale nakonec operaci přerušil sám hráč, který řekl, že na Old Trafford působit nechce. Podle španělských médií by se však pětadvacetiletý záložník mohl přesunout do Londýna, konkrétně tedy do Chelsea.

Foto: @Football_TaIk, Twitter Nizozemský záložník Frenkie de Jong v dresu Barcelony.Foto : @Football_TaIk, Twitter

Článek Rivalita Barcelony a Chelsea na přestupovém trhu pokračuje. Během „okurkové sezony" posílili Katalánce tři hráči, o něž měli zájem právě i Londýňané, a to Raphinha, Robert Lewandowski a Jules Koundé. V případě Raphinhy a Koundého byl navíc přestup na Stamford Bridge na spadnutí, jenže Blaugranas na poslední chvíli oba fotbalisty vyfoukli Chelsea před očima. K tomu připravili Blues o dánského stopera Andrease Christensena, který byl důležitou součástí jejich sestavy. Španělsko Prezident Barcelony si rýpnul do Chelsea. Koundé si vybral lepší tým, komentoval přestup nové posily O něco podobného se může pokusit i Chelsea u Frenkieho de Jonga. Dle nejnovějších zpráv španělského novináře Gerarda Romera, jenž jako první odhalil přestupy právě Raphinhy a Koundého, nabídlo Barceloně vedení londýnského klubu za pětadvacetiletého Nizozemce 70 milionů eur a levého beka Marcose Alonsa. Prezident katalánského celku Joan Laporta sice uvedl, že o de Jonga přijít nechce, ale vše momentálně nasvědčuje tomu, že nebude mít na výběr. Vedení LaLigy totiž zamítlo Barceloně žádost o registraci nových hráčů, neboť platy klubu stále nejsou na požadovaných 70 procentech z celkových výdělků. Před Laportou tak teď stojí klíčové rozhodnutí: vzdát se de Jonga, anebo prodat ještě větší část televizních práv Barcelony. Španělsko Barcelona v potížích. Vedení LaLigy zamítnulo žádost klubu o registraci hráčů

