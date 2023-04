Pamplona porazila Betis po devíti letech, a to díky výkonu v úvodním poločase. V první čtvrthodině dvakrát zafungovala spolupráce střelce Budimira s přihrávajícím Barjou. Miranda sice záhy snížil po rohovém kopu, ale ještě do přestávky vrátil Osasuně dvoubrankový náskok Moncayola. Domácí ani ve druhém poločase neubránili situaci po rohovém kopu, ale na Rodríguezův gól už nikdo nenavázal.

Vallecano poslal v Baskicku do vedení svým osmým gólem v sezoně Palazón, na prudkou střelu španělského útočníka však do dvou minut zareagoval hlavičkou Sorloth. Sociedad se dočkal třetí domácí výhry za sebou po gólu v 81. minutě, když si Lejeune srazil centr do vlastní sítě.