To je ale svalovec! Bývalá španělská fotbalová hvězda koketuje s kulturistikou

Fernando Torres bude mít v březnu příštího roku už 40 let, nicméně co se týče fyzické formy, prezentuje se lépe než v časech svého fotbalového vrcholu. Bývalý reprezentant a hráč největších anglických gigantů nelení a velmi často chodí do posilovny. Mohl by tak být vzorem pro jiné bývalé hvězdy fotbalu, které po kariéře radikálně nabraly na váze. Nad jeho aktuální formou se rozplývají i přední španělští kulturisté.

Foto: Profimedia.cz Fernando Torres jako trenér U19 Atlétika Madrid.

Článek Fernando Torres se po životě fotbalisty opravdu našel. Mimo trénování dorostu v jeho mateřském Atlétiku Madrid, se Španěl ve volném čase věnuje i posilování svého těla. Efekty toho jsou na něm vidět už několik let v podobě výrazného příbytku svalové hmoty. I když Torres měří 186 cm, v časech svojí kariéry se nikdy nevyznačoval velkou silou, spíš rychlostí a hbitostí. To se však změnilo a ‚El Niňo‘, jak mu přezdívají Španělé, by si postavou nezadal ani s bájným Herkulem. Nedávno byli jeho formou uchváceni i přední španělští kulturisté Mauro Fialho a Josemy Beast. První z nich se setkáním podělil na YouTube a s dojmy ze skvělé formy bývalého fotbalisty zažertoval: „Simeone dávej si pozor!“ Na setkání Fernanda Torrese s kulturisty se můžete podívat od 12:50. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. V časovém rozpětí téměř 20 let, reprezentoval Torres barvy takových klubů jako Atlético Madrid, Liverpool, Chelsea a AC Milán. Kariéru zakončil v srpnu 2019 v japonském klubu Sagan Tosu. V roce 2021 ho Atlético pověřilo vedením svého dorosteneckého týmu. V neuvěřitelných 760 zápasech si připsal 263 gólů a 76 asistencí. S Atlétikem získal Evropskou ligu, s Chelsea mimo Evropské ligy i nejprestižnější Ligu mistrů a anglický FA Cup. Ve španělské reprezentaci zaznamenal 110 utkání a v nich 38 branek a 11 asistencí. S ‚La Rojou‘ se radoval z triumfu na mistroství Evropy v letech 2008 a 2012, a také na mistrovství světa v roce 2010. Fernando Torres returns to Atletico Madrid as their under-19 Coach🤯



Those muscles 🤯🤯🤯💪🏾 #accessbet #torres pic.twitter.com/PogkTshGmU — AccessBET (@AccessBET) October 20, 2021 Tak trochu opakem Torrese co se týče životosprávy je bývalý vynikající nizozemský záložník Wesley Sneijder. Ten se po kariéře prosadil jako expert a glosátor v tamních televizních programech, jeho disciplína mu však ztěžuje návrat do profesionálního fotbalu v manažerské roli. Sneijder se přiznal k nadužívání tvrdého alkoholu, což mimo jiné vedlo k rozpadu jeho manželství, ale také k velkému přibrání tuku na jeho těle. Foto: Profimedia.cz Wesley Sneijder po fotbalové kariéře přibral jinak, než by asi chtěl.