Yamal sestřelil hattrickem Villarreal

Článek
Yamal poslal domácí do vedení v 28. minutě. O devět minut později si na pravém křídle zpracoval dlouhý míč, obešel obránce Cardonu a Moleira a nezastavitelnou střelou do horního rohu branky po parádním sólu zvýšil. Za Villarreal čtyři minuty po přestávce odpověděl Gueye a za dalších pět minut mohli hosté dokonce vyrovnat, ale Ayoze Pérez po nedorozumění v domácí obraně zpoza vápna netrefil prázdnou branku.
„Žlutá ponorka“ na jeho nepřesnost doplatila v 69. minutě, kdy si Yamal ideálně načasoval náběh na přihrávku Pedriho a završil hattrick. V nastavení ještě výsledek zpečetil střídající Lewandowski a trenér Hansi Flick vítězně oslavil jubilejní 100. soutěžní zápas na lavičce Barcelony.
|Španělská fotbalová liga - 26. kolo:
|Vallecano - Bilbao 1:1 (35. De Frutos - 47. I. Williams)
|FC Barcelona - Villarreal 4:1 (28., 37. a 69. Yamal, 90.+1 Lewandowski - 49. Gueye)