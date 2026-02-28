Památka na Liverpool. Souček vstřelil svůj čtyřicátý gól v Premier League

Článek
Liverpool v poločase vedl o tři branky zásluhou Ekitikého, Van Dijka a Mac Allistera. Souček si na začátku druhé půle naběhl na přízemní centr dalšího bývalého slávisty Dioufa a vykřesal hostům naději.
V 70. minutě zvýšil Gakpo, ale West Ham se o pět minut později trefou Castellanose opět pokusil o vzdor. V 82. minutě si ale obránce Disasi srazil do vlastní sítě centr Frimponga.
Liverpool zvítězil potřetí v řadě a na pátém místě si vybudoval tříbodový náskok na Chelsea, jež v neděli nastoupí na hřišti vedoucího Arsenalu. West Ham prohrál po třech zápasech a na příčky zaručující záchranu ztrácí dva body.
Brentford si vybudoval náskok brankami Damsgaarda, Schadeho a Thiaga, jenž se prosadil poosmnácté v sezoně a dál pronásleduje Haalanda z Manchesteru City (22). Domácí snížili ještě před pauzou díky vlastní trefě Kayodeho a ještě před uplynutím hodiny hry zařídili nerozhodný stav Anthony a Flemming.
Nizozemský záložník dostal v 78. minutě míč do branky znovu, ale videorozhodčí gól neuznal kvůli ofsajdu. Místo toho se radovali hosté, protože v nastavení se podruhé prosadil dánský záložník Damsgaard. Předposlední tým tabulky se pak ještě znovu radoval z vyrovnání, jenže Barnesův gól tentokrát neplatil kvůli hře rukou. Burnley dělí od záchrany stále osm bodů, Brentford má pětibodové manko na poslední pohárovou příčku.
Newcastle doma proti Evertonu dvakrát vyrovnal, ale nakonec prohrál 2:3 a bez bodů zůstal počtvrté za posledních pět kol. Hosté uspěli po dvou porážkách.
|Anglická fotbalová liga - 28. kolo:
|Bournemouth - Sunderland 1:1 (64. Evanilson - 18. Mayenda)
|Burnley - Brentford 3:4 (45.+3 vlastní Kayode, 47. Anthony, 60. Flemming - 9. a 90.+3 Damsgaard, 25. Thiago, 34. Schade)
|Liverpool - West Ham 5:2 (5. Ekitiké, 24. Van Dijk, 43. Mac Allister, 70. Gakpo, 83. vlastní Disasi - 49. SOUČEK, 75. Castellanos)
|Newcastle - Everton 2:3 (32. Ramsey, 82. Murphy - 19. Branthwaite, 34. Beto, 83. Barry)