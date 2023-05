LEGIONÁŘI POD LUPOU: Černý se parádně naladil na boj o Evropu. Dělovkou sestřelil bývalého zaměstnavatele

Twente přitom do utkání s třiatřicetinásobným mistrem Nizozemska nevstoupilo nejlépe, o poločasové pauze prohrávalo o gól. Ve druhém dějství se ale osudu vzepřelo, a to za výrazného přispění Černého .Pětadvacetiletý šikula nejprve krátce po vyrovnání Manfreda Ugaldeho pomohl dokonat obrat. V 51. minutě adresoval z volného kopu milimetrový centr na hlavu Julia Pleguezoela, který z úrovně penaltového puntíku zakončil přesně.

Příbramský odchovanec tak dal Ajaxu ochutnat sílu jeho vlastní akademie, neboť právě v nizozemské metropoli působil mezi lety 2014 a 2019. V dresu slavného klubu navíc poprvé nakoukl do světa dospělého fotbalu a na pětileté angažmá moc rád vzpomíná. „Nerozešli jsme se ve zlém, zažil jsem tam spoustu krásných zápasů," rozjímal krátce po odchodu z Ajaxu Černý. „Třeba mě jednou koupí zpátky."

Svými výkony si říká nejen o laso zpět do Amsterdamu, ale klidně i do jedné z top pěti evropských soutěží. V Eredivisie se chlubí celkově excelentními statistikami v podobě třinácti gólů a jedenácti asistencí, je tak šestým nejlepším střelcem a třetím nejlepším nahrávačem celé soutěže. Kdy jindy by tedy mělo přiletět laso z prestižnější ligy?