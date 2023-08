LEGIONÁŘI POD LUPOU: Příslušník slavného sparťanského rodu zazářil ve Švýcarsku

A pod těsnou výhru proti Grasshoppers Curych se výrazně podepsal. Asistoval totiž u jediné branky utkání, když si v jeho závěru sprintem naběhl do vápna a adresoval z první střílenou přihrávku Sofyanu Chaderovi, jemuž nečinilo žádný problém dopravit míč do odkryté branky.

Ten ale téměř stoprocentně není na pořadu dne. Frýdek v Lucernu patří k základním stavebním kamenům mužstva, v loňské sezoně zapsal ve 29 ligových utkáních velmi slušnou bilanci 3+5. A v osmdesátitisícovém švýcarském městečku je navíc i po lidské stránce nadmíru spokojený. „Chtěl bych tu zůstat co nejdéle. Jsem tu nadšený, spokojený. Nic mi nechybí,“ hlásil před rokem v rozhovoru pro Deník.

V nové sezoně navíc začíná sbírat i první zkušenosti v jiném oboru. Když mu to nabitý program A-týmu dovolí, vypomáhá jako asistent trenéra u dorosteneckých výběrů Lucernu. „Nechávám si otevřené dveře, abych měl nějakou variantu toho, co dělat po kariéře,“ prozradil Frýdek, ačkoliv jej ještě pár let v roli aktivního hráče zajisté čeká.