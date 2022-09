Plzeň běhala většinou bez míče, byť měla záhy možnost dvou solidních brejků. Jenže je nedotáhla do konce. To Barca využila hned svoji první větší šanci, po rohovém kopu trefil hlavou Kessie. Viktorii tak nevyšel scénář udržet vzadu nulu co nejdéle. Rychlý úder nebyl rozhodně tím, co by si přála.