Bílek stojí před přelomovým úspěchem, bookmakeři očekávají postup Plzně

„První zápas samozřejmě hodně napoví. Pokud by domácí uspěli, kurzy už by pro Plzeň nebyly zdaleka tak příznivé a do základní skupiny by bylo pochopitelně dál," říká Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

„Postup do play off pro Viktorku už teď znamená zisk necelých 300 milionů, účast ve skupině Evropské ligy a body do koeficientu v ceně zlata. Pokud hoši ze Štruncových sadů dokážou na své dosavadní letošní výkony navázat, může po čtyřech letech znovu do Plzně zavítat nejslavnější klubová soutěž světa. Pro kouče Bílka by byl postup přelomovým kariérním úspěchem, a to si rozhodně nebude chtít nechat ujít," poukazuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.