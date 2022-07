Byl jsem rád, že jsem si nevykloubil nohu, žertoval Kopic

„Po zisku titulu pro nás představuje postup do evropských pohárů další výzvu," pochvaloval si trenér Michal Bílek, že Viktoria je po výhře 2:1 vytýčenému cíli blíž. „Splnili jsme, s čím jsme do Finska jeli. Jde o důležité vítězství, které nebylo vůbec jednoduché. Umělka nám přece jen způsobovala problémy, soupeř, který má v sestavě vysoké a silné hráče, je víc rozehraný než my. Proto je pro nás výsledek tak důležitý," kvitoval vydařený vstup na kvalifikační scénu.