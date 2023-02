Chaos před finále Ligy mistrů? Zázrak, že nikdo nepřišel o život, vinu nese UEFA

"Jménem UEFA bych se rád ještě jednou co nejupřímněji omluvil všem, jichž se dotkly události, ke kterým došlo při tom, co mělo být oslavou vrcholu klubové sezony," uvedl v prohlášení UEFA Theodoridis. "Zejména bych se chtěl omluvit fanouškům FC Liverpool za to, co mnoho z nich zažilo při příchodu na zápas a za informace zveřejněné před a během zápasu, které je nespravedlivě obviňovaly ze situace vedoucí ke zpoždění výkopu," dodal.